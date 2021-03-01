Наблюдать за электронным пространством вскоре будет виртуальный полицейский патруль

К наблюдению за электронным пространством в ближайшее время должен приступить виртуальный полицейский патруль — авторы комментариев, разжигающих рознь, и им подобных будут получать предупреждения.
«Это своего рода иконка полиции, которая будет появляться возле, на наш взгляд, непозволительных комментариев или неподобающих сообщений», — сказал журналистам в понедельник генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.
По его словам, сейчас идет отбор должностных лиц, которые будут осуществлять постоянное наблюдение (24 часа в сутки) за электронным пространством.
«(…) После фиксации сообщений, комментариев недопустимого характера виртуальный патруль среагирует — рядом с конкретным комментарием (…) появится полицейская иконка и сообщение, что это незаконные действия и они должны быть прекращены», — сказал генкомиссар.