Наблюдать за электронным пространством вскоре будет виртуальный полицейский патруль

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К наблюдению за электронным пространством в ближайшее время должен приступить виртуальный полицейский патруль — авторы комментариев, разжигающих рознь, и им подобных будут получать предупреждения.

«Это своего рода иконка полиции, которая будет появляться возле, на наш взгляд, непозволительных комментариев или неподобающих сообщений», — сказал журналистам в понедельник генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.