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Наблюдать за электронным пространством вскоре будет виртуальный полицейский патруль

Фото pixabay.com

К наблюдению за электронным пространством в ближайшее время должен приступить виртуальный полицейский патруль — авторы комментариев, разжигающих рознь, и им подобных будут получать предупреждения. 

«Это своего рода иконка полиции, которая будет появляться возле, на наш взгляд, непозволительных комментариев или неподобающих сообщений», — сказал журналистам в понедельник генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. 

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По его словам, сейчас идет отбор должностных лиц, которые будут осуществлять постоянное наблюдение (24 часа в сутки) за электронным пространством. 

«(…) После фиксации сообщений, комментариев недопустимого характера виртуальный патруль среагирует — рядом с конкретным комментарием (…) появится полицейская иконка и сообщение, что это незаконные действия и они должны быть прекращены», — сказал генкомиссар. 

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«Цель — борьба с разжиганием розни, расовыми, сексуальными преступлениями», — сказал он. 

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