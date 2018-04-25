МИД России разъяснил порядок въезда интуристов в Петербург по электронной визе

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МИД РФ опубликовал список пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где иностранные туристы с 1 октября смогут пересечь границу по электронной визе, и разъяснил правила получения документа.

По информации, размешенной на сайте МИД России, электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте МИД России не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Никаких других документов для получения электронной визы не требуется.

Электронные визы выдаются на срок действия 30 дней с разрешенным сроком пребывания по ним на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 8 суток с даты въезда.

Электронные визы для посещения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области действительны для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также без использования транспортных средств только через следующие пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

— воздушный пункт пропуска «Пулково»;

— морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург»;

— автомобильные пункты пропуска «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск»;

— пешеходный пункт пропуска «Ивангород».

Въезд на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании электронных виз железнодорожным транспортом в настоящее время по техническим причинам невозможен.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 347 иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территорий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение.

Транспортные компании могут проверить наличие у иностранного гражданина действительной электронной визы на специальном автоматизированном сайте МИД России по адресу https://evisacheck.kdmid.ru/. Информация о порядке проверки размещена там же на русском и английском языках.