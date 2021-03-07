Котик Миндаль — наш новичок в приюте. Это очень молодой кот, которому, по всей видимости, еще нет и года. У него длинная шелковистая шерстка, а свою кличку он получил за красивые, выразительные глаза. Правда, сейчас в них много испуга. Миндаль был найден на улице Милейшишкю в Вильнюсе, и, быть может, в настоящее время его ищут хозяева. Если это ваш питомец или вы знаете, кто его хозяин, – свяжитесь с нами. Если прежние хозяева не найдутся, будем искать для красавчика новых друзей. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».