Самая большая отдача инвестиций в прошлом году была от акций

Самую большую отдачу инвестиций в 2020 году принесли инвестиции в акции — литовский рынок акций вырос на 14,7%.
За последние пять лет акции предприятий страны дали самую большую годовую отдачу — 10,9%, за 10 лет — 7,1%, за 20 лет — 11,5%, утверждает компания INVL Asset Management, которая во вторник обнародовала индекс инвестиций Литвы.
«Мы видим, что лучшей инвестицией были литовские акции. Это, возможно, неожиданно, и хотя была и пандемия, и паника (…)», — сказал на конференции во вторник глава Подразделения управлениями инвестициями INVL Asset Management Вайдотас Рукас.
Общий инвестиционный индекс Литвы в прошлом году вырос на 6% — он растет девятый год подряд.