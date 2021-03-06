Самая большая отдача инвестиций в прошлом году была от акций

«Мы видим, что лучшей инвестицией были литовские акции. Это, возможно, неожиданно, и хотя была и пандемия, и паника (…)», — сказал на конференции во вторник глава Подразделения управлениями инвестициями INVL Asset Management Вайдотас Рукас.

Общий инвестиционный индекс Литвы в прошлом году вырос на 6% — он растет девятый год подряд.