Миграционные тенденции будут ухудшаться – администрация президента

Тенденции незаконной миграции из Беларуси будут меняться в худшую сторону, считает советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

«Эти тенденции, которые есть на сегодняшний день, они, несомненно, будут меняться, и меняться в худшую сторону», – заявил он в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По словам президентского советника, режим Александра Лукашенко таким образом пользуется ограниченными мерами ответа на введенные Евросоюзом санкции.

«Не имея в своем арсенале мер во внешней и внутренней политике, А. Лукашенко использует именно такие способы, чтобы подействовать на объявленные санкции и осуществляемую политику. Это лишь начало, поскольку путь миграции создался очень внезапно, а после создания у него есть тенденция роста. Если мы не решим или не будем действовать превентивно, чтобы остановить этот миграционный путь», – сказал Д. Кулешюс.

Он также отметил, что будущие прогнозы важно учесть и, принимая поправки к законам, связанные с миграцией.

«Сегодня у нас до 2 тыс. мигрантов, нелегально пересекших границу, и наши ответственные ведомства сталкиваются с серьезными вызовами. (…) Но давайте посмотрим, что будет в конце июля, в конце августа, и эти цифры могут вырасти до 4 тысяч, 5 тысяч, могут вырасти и до 15 тысяч. И что мы тогда будем делать?», – сказал советник президента.

По его словам, с проблемой растущей миграции сталкивается и Польша, но там цифры в разы меньше.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 1795 тыс. мигрантов – в 22 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. Многие без документов.