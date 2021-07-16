Мир находится в начале новой волны пандемии — ВОЗ

Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — сказал Гебрейесус.

На минувшей неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

«Вариант «дельта» является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер», — добавил Гебрейесус.

Он напомнил, что дельта-штамм «присутствует сейчас более чем в 111 странах», в связи с чем ВОЗ ожидает, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

Кроме того, Гебрейесус назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире — большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа «находится в полной зависимости от вируса», многие страны «все еще не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили в достаточном количестве».

В свою очередь механизм доступа к вакцинам COVAX, говорит глава ВОЗ, «может работать», но масштабы его деятельности «все еще слишком малы», к настоящему времени осуществлены поставки «лишь чуть более 100 млн доз».