В Литве снова ожидается рекордно высокий урожай зерновых и рапса – Минсельхоз

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В силу благоприятных погодных условий в Литве в этом году снова ожидается рекордной высокий урожай зерновых и рапса. Прогнозируется, что урожай зерновых составит 6,929 млн тонн и будет на 0,1% больше, чем в прошлом году, и а урожай рапса должен увеличиться на 7,7% до 1,041 млн тонн.

В прошлом году урожай тоже был рекордно большим, а результаты этого года могут оказаться лучшими за десятилетие.

По словам заведующего Отдела программного, проектного управления и анализа Министерства сельского хозяйства Эвалдаса Пранцкявичюса, в этом году площадь посевов немного меньше, однако общий урожай зерновых должен быть больше из-за более высокой урожайности.

«У земледельцев есть много причин встречать приближающуюся жатву с большим оптимизмом. Посевы на полях выглядят прекрасно, в мире держатся высокие цены на зерно», — сказал для пресс-релиза Э. Пранцкявичюс.

В Литве больше всего посеяно пшеницы, урожайность которой должна составить 5,6 тонны с гектара. В прошлом году урожайность была 5,4 тонны. Урожай рапса тоже должен быть выше благодаря более высокой урожайности – прогнозируется 3,7 тонны с гектара.