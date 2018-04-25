Миграционный кризис: ЕС выделил Греции 700 млн евро

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Еврокомиссия выделила Греции экстренную помощь в 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию.

Об этом сообщила во вторник, 3 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента.

«Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 350 млн евро из которых будет предоставлено немедленно», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Греция может запросить еще 350 млн евро в рамках внесения поправок в бюджет.