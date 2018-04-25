Миграционный кризис: ЕС выделил Греции 700 млн евро

Еврокомиссия выделила Греции экстренную помощь в 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию.
Об этом сообщила во вторник, 3 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента.
«Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 350 млн евро из которых будет предоставлено немедленно», – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что Греция может запросить еще 350 млн евро в рамках внесения поправок в бюджет.
«Финансовая помощь предназначена для управления процессами миграции в целом, для создания и управления необходимой инфраструктурой», – отметила глава Еврокомиссии.
Напомним, на прошлой неделе Турция решила не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью десятков турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.
В результате с пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. В Грецию уже прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии.korrespondent.net
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