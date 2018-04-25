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Завершено досудебное расследование шпионажа А. Палецкиса

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Завершено досудебное расследование шпионажа А. Палецкиса

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Завершено досудебное расследование, в котором в шпионаже в пользу России подозревается бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, сообщила во вторник Генпрокуратура Литвы.  

По ее информации А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. 

Ранее о подозрениях Д. Бертаускасу уже сообщал портал delfi.lt. 

Генпрокуратура утверждает, что данные расследования позволяют утверждать, что преступная деятельность, возможно, осуществлялась с февраля 2018 года по октябрь 2018 года. 

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В этот период, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. 

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. 

Обвиняемыми, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей. 

Уголовное дело передано в Апелляционный суд Литвы, с тем, чтобы он установил, какой суд будет его рассматривать, поскольку  Вильнюсский окружной суд взял в этом деле самоотвод. 

Ранее во вторник информацию о завершенном на минувшей неделе досудебном расследовании  подтвердил BNS адвокат А. Палецкиса Адомас Лютвинскас.  

«Расследование завершено на минувшей неделе, в конце февраля (…) Досудебное расследование завершено, сейчас, насколько мне известно, составляется обновительный акт», – сказал BNS адвокат.

Адвокат также сказал, что 26 марта завершается срок задержания А. Палецкиса. «Тот суд, тот судья, что будут рассматривать дело, чаще всего решает вопрос о мере пресечения»,  – сказал А. Лютвинскас.

Надеется на открытые заседания

Отец задержанного, бывший европарламентарий Юстас Палецкис в понедельник общался с сыном по телефону. 

«По причине коронавируса нет посещений, но он звонит по телефону, и вчера мы говорили», – сказал BNS отец.

Он также сообщил, А. Палецкис сильно похудел, также надеется на открытые судебные заседания. 

«Он держится относительно хорошо, насколько это можно после 500 дней в одиночной камере и большой потере веса. Конечно, он надеется, что все же суд не будет закрытым, и многое выяснится»,  – сказал бывший европарламентарий. 

«А если будет закрытым, то будет значительно проще тем, кто все это начал, скрыть то, что они хотели скрыть», – добавил он.

А. Паляцкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. А. Палецкис не признает своей вины. 

Прокурор Генпрокуратуры Вилма Видугирене заявила в декабре прошлого года, что досудебное расследование, в котором предъявлены подозрения политику Альгирдасу Палецкису, намечалось завершить к весне. По ее словам, расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала. 

Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

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