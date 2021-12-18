Миллиардеры договорились пожертвовать почти $50 млрд

Богатейшие люди планеты, среди которых 11 миллиардеров, присоединились к инициативе Giving Pledge — 14 человек пообещали пожертвовать большую часть своего капитала, оценивающегося суммарно почти в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Среди согласившихся — основатель сервиса для дизайна Canva Мелани Перкинс и Клифф Обрехт, сооснователь Pinterest Бен Зильберман, глава сервиса по доставке еды DoorDash Тони Сюй и миллиардер Джаред Айзекман. Всего к инициативе присоединился 231 участник из 28 стран мира.
«Я всегда считал, что если вы в состоянии помочь кому-то, вы должны это сделать», — сказал инициатор движения Билл Гейтс.
Идея инициативы состоит в том, что богатейшие люди Земли должны пожертвовать не меньше половины своего состояния — при жизни или в качестве завещания. Прежде стало известно, что бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи собирается направить не менее половины своего 37-миллиардного состояния на благотворительность в рамках Giving Pledge.korrespondent.net