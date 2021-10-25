Minijos nafta обжалует решение, не позволяющее добычу нефти в Кинтай

Министерство окружающей среды Литвы отклонило заявление литовско-датской компании Minijos nafta о выдаче без конкурса разрешения на добычу нефти в Кинтай, что в Шилутском районе Литвы, и компания намерена обжаловать это решение.

«Принимая это решение, Министерство окружающей среды продемонстрировало, что положения Закона о земных недрах для него не действуют. Решение мы оцениваем отрицательно – это злоупотребление властными полномочиями. Решение будет обжаловано», – говорится в присланном BNS комментарии Minijos nafta.

На вопрос, видит ли она другие возможности разведки или добычи нефти в Литве, компания ответила, что «при таком отношении министерства другие возможности разведки/добычи нефти в этом государстве очень слабы».

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил, что поощрение добычи нефти расходится с приоритетами «зеленого курса» и стремлением получать энергию за счет возобновляемых ресурсов.

«Добыча нефти рядом с охранными территориями создает больше риска, чем потенциальной выгоды государству. Кроме того, это естественно исчезающий сектор, поэтому, идя по «Зеленому курсу», мы должны направлять все силы на развитие возобновляемой энергетики», – отметил С. Гентвилас в пресс-релизе.

По сообщению министерства, решение определило и сопротивление общественности Кинтай, а также то, что почти весь запрашиваемый участок составляют территории, предназначенные для туризма и природоохранных целей: Региональный парк дельты Немана с Пейзажным заповедником в Венте и с Ботаническим заповедником в Княупасе, Биосферный полигон Крушского залива, находящиеся под охраной места гнездования и остановки перелетных птиц, входящие в Европейскую экологическую сеть Natura 2000.

Кроме того, на этом участке находятся и культурные ценности, а принятый в сентябре Общий план территории предполагает развитие туризма.

Minijos nafta сообщает, что использует восемь нефтяных месторождений в Клайпедском и Шилутском районах, нефть добывается на 15 скважинах.

Minijos nafta сообщила BNS, что за девять месяцев года добыла 45,1 тыс. баррелей нефти, в прошлом году за такой же период было добыто чуть больше – 50,6 тыс. баррелей.

Компания добивается разрешения на добычу нефти в Кинтай без конкурса с 2003 года.

Minijos nafta находится в управлении дочерней компании Lotos Geonafta польского нефтеконцерна Lotos Petrobaltic и датского предприятия Odin Energi.