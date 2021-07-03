Министерство предлагает отказаться от части иска по Пакету мобильности

«Очень важно, чтобы работодатель обеспечивал, чтобы каждую неделю водители отдыхали не в кабине транспортного средства, а делали это в надлежащих условиях, соответствующих гигиеническим нормам», — сказала BNS министр Моника Навицкене.

Министерство также предлагает не оспаривать требование, чтобы водители грузовиков каждые четыре недели возвращались на место жительства или центр деятельности предприятия, так как Еврокомиссия (ЕК) высказалась, что это лишь рекомендация.

Министерство внесет предложения в правительство, которое и примет окончательное решение.

Министр транспорта Марюс Скуодис ранее говорил, что Литва высказывается за улучшающие условия водителей положения пакета, однако возражает против обязательства возвращать каждые восемь недель грузовики в страну их регистрации.

Обязательство периодически возвращать грузовики в страну регистрации критиковала и ЕК, которая утверждала, что такое правило будет увеличивать загрязненность окружающей среды и вредить внутреннему рынку ЕС.

Литва обратилась с исками в ССЕС по поводу некоторых положений Пакета мобильности. В марте этого года Литва также присоединилась к делам других шести стран в ССЕС.

Помимо Литвы, против новых правил возражали еще восемь стран — Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Кипр и Мальта. Их не хватило, чтобы заблокировать решение.

Инициировавшие Пакет мобильности западноевропейцы утверждают, что обязательное возвращение грузовиков поможет бороться с регистрацией фиктивных предприятий по перевозке грузов, когда с целью снижения затрат компании учреждаются в одном месте, а осуществляют деятельность совсем в другом месте.

Часть правил нового пакета вступила в силу в прошлом году, другая часть, включая возвращение грузовиков в страну регистрации, должна вступить в силу в феврале 2022 года.