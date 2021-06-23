Министерство предлагает повысить минимальную зарплату с 2022-ого до 703 евро

Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает правительству с 2022 года повысить минимальную месячную зарплату (ММЗ) на 61 евро (9,5%) до 703 евро, а минимальную почасовую зарплату – с 3,93 евро (9,4% до) евро 4,3 euro.
«С тем, чтобы сократить неравенство в доходах и бедность, мы предлагаем повысить минимальную месячную зарплату и минимальную почасовую зарплату с начала следующего года. Эти цели закреплены в правительственной программе, а экономические прогнозы благоприятны для принятия предложенных решений», – отметила в пресс-релизе министр Моника Навицкене.
Сейчас ММЗ составляет 642 евро.
Трехсторонний совет представителей работников, работодателей и правительства не сошелся во мнениях по повышению ММЗ. Представители работников добиваются того, чтобы она была повышена до 750 евро, работодатели считают, что повышение не требуется, пока не будут ясны последствия пандемии для бизнеса страны.
По данным Фонда социального страхования (Sodra) в апреле в Литве было около 147 тыс. работников, получающих ММЗ и меньше. В бюджетных учреждениях таких работников было около 20 тысяч.
По предварительным подсчетам, повышение ММЗ, потребует около 15 млн евро из госбюджета.