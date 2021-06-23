Министерство предлагает повысить минимальную зарплату с 2022-ого до 703 евро

Министерство социальной защиты и труда Литвы предлагает правительству с 2022 года повысить минимальную месячную зарплату (ММЗ) на 61 евро (9,5%) до 703 евро, а минимальную почасовую зарплату – с 3,93 евро (9,4% до) евро 4,3 euro.

«С тем, чтобы сократить неравенство в доходах и бедность, мы предлагаем повысить минимальную месячную зарплату и минимальную почасовую зарплату с начала следующего года. Эти цели закреплены в правительственной программе, а экономические прогнозы благоприятны для принятия предложенных решений», – отметила в пресс-релизе министр Моника Навицкене.