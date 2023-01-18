Министр экономики А. Армонайте ведет переговоры с Тайванем о новых инвестициях

Как отметила министр, пока детали этих переговоров огласке не подлежат. «Сообщим о них общественности, когда мы выйдем на уровень конкретных решений», — заявила Армонайте.

В среду в Вильнюсе компания Teltonika, работающая в сфере информационных технологий, подписала договор с Тайваньским научно-исследовательским институтом промышленных технологий на сумму €14 млн, предусматривающий обмен разработками.

Согласно договору, Teltonika получит право на использование разработанной ITRI технологии производства полупроводниковых чипов и лицензии на устройства, получит помощь в подготовке детальных проектов и инженерном обучении сотрудников. Это наиболее важные этапы подготовки к реализации проектов полупроводниковых микросхем в Литве.

«Это начало нового этапа для нашей экономики, мы сосредоточимся на технологиях, меняющих мир. У нас достаточный потенциал, чтобы закрепиться на мировом рынке полупроводников, и партнерство с Тайванем поможет Литве быстро двигаться вперед, объединиться с сильнейшими мировыми игроками и реализовать амбициозные цели», — говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Ранее сообщалось, что компании Solitek и Oxipit, работающие в сферах производства солнечных энергоустановок и биотехнологии, подписали соглашения, по которым им будут предоставлены инвестиции на сумму €8 млн и €3,5 млн из фонда Taiwania Capital.

Этот фонд для стран Восточной и Центральной Европы был учрежден в мае 2022 года. Первоначально в Вильнюсе утверждали, что средства фонда будут предназначены для инвестиций в промышленный сектор Литвы в рамках развития долгосрочных отношений между балтийской республикой и Тайванем. Однако затем выяснилось, что фонд нацелен на партнерские связи со странами Восточной и Центральной Европы, в том числе Литве, Чехии и Словакии предназначены от 60% до 80% его средств.