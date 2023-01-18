В 2022 году зафиксировано наименьшее количество смертей на дорогах  за 30 лет

В прошлом году на дорогах Литвы погибло 120 человек — это наименьшее количество смертей на дорогах за весь период Независимости. В 2022 году на миллион жителей приходилось 43 случая смерти на дорогах, по этому показателю впервые удалось догнать средний показатель последних лет по Европейскому Союзу (ЕС), говорится в сообщении Министерства коммуникаций и транспорта.
В 2021 году в среднем в ЕС на миллион жителей приходилось 45 смертей на дорогах, в 2020 г. – 42. Статистические данные всех стран ЕС показывают, что меньше всего людей по-прежнему гибнет на дорогах Мальты, Швеции, Дании, Ирландии и Нидерландов — менее 30 смертей на миллион жителей этих стран.
В прошлом году на литовских дорогах погибло 148 человек (53 смерти на миллион жителей), в 2020 г. – 175 (63 смерти на миллион жителей).
«На литовских дорогах по-прежнему гибнет слишком много людей. Тенденция к снижению, наблюдаемая в последние годы, подтверждает, что мы движемся в правильном направлении совместными усилиями многих учреждений и общества, но наша конечная цель – ноль смертей. В связи с этим мы должны продолжать комплексно повышать безопасность дорожного движения и информированность всех участников дорожного движения», — говорит министр связи Марюс Скуодис.
По сравнению с 2021 годом в прошлом году в Литве немного увеличилось количество смертей пешеходов (с 28 до 31 смерти), но значительно уменьшилось количество смертей велосипедистов — с 11 до 5. Важно, что в прошлом году не погиб ни один велосипедист, который был в жилете или ехал с включенным светом.
По регионам страны наибольший прогресс был достигнут в Таурагском и Утянском уездах – здесь число погибших на дорогах сократилось примерно на 78 и 56 процентов соответственно. Чуть меньший прогресс был достигнут в Каунасском, Вильнюсском и Паневежском уездах – число погибших на дорогах уменьшилось на 29, 25 и 22% соответственно. В остальных 5 округах ситуация незначительно улучшилась, осталась неизменной или ухудшилась.
В 2022 году Правительство утвердило подготовленную Минтрансом программу развития транспорта на 2022-2030 годы о повышении безопасности дорожного движения. Одной из целей программы является снизить количество смертей на дорогах страны не менее чем вдвое по сравнению с 2020 годом, т.е. не более 30 смертей на миллион жителей.
В Литве большое внимание безопасности дорожного движения уделяется и в стратегии развития и содержания дорог государственного значения. Чтобы сделать дороги и улицы страны намного безопаснее, планируется расширить сеть пешеходных и велосипедных дорожек: к 2035 году построить около 600 км новых дорожек, увеличить протяженность велосипедных дорожек в населенных пунктах почти на 50 процентов, реконструировать около 350 км дорожек, находящихся в аварийном состоянии.
Также планируется продолжить реализацию инженерных мероприятий по обеспечению безопасности движения на дорогах, реорганизацию опасных перекрестков и пешеходных переходов. Предполагается, что к 2024 г. не будет небезопасных пешеходных переходов на дорогах государственного значения, т.е. планируется реконструировать 1554 таких перехода. До 2035 года планируется реконструировать около 140 одноуровневых перекрестков.
В прошлом году Литве была присуждена самая важная европейская награда за безопасность дорожного движения – «PIN Award» Европейского совета по безопасности на транспорте за достижения в области повышения безопасности дорожного движения за последнее десятилетие. Из всех европейских стран, оцененных этой организацией, Литва является единственной страной Европейского Союза, в которой с 2011 года до 2021 года вдвое сократить количество смертей на дорогах.