В 2022 году зафиксировано наименьшее количество смертей на дорогах  за 30 лет

В прошлом году на литовских дорогах погибло 148 человек (53 смерти на миллион жителей), в 2020 г. – 175 (63 смерти на миллион жителей).

«На литовских дорогах по-прежнему гибнет слишком много людей. Тенденция к снижению, наблюдаемая в последние годы, подтверждает, что мы движемся в правильном направлении совместными усилиями многих учреждений и общества, но наша конечная цель – ноль смертей. В связи с этим мы должны продолжать комплексно повышать безопасность дорожного движения и информированность всех участников дорожного движения», — говорит министр связи Марюс Скуодис.

По сравнению с 2021 годом в прошлом году в Литве немного увеличилось количество смертей пешеходов (с 28 до 31 смерти), но значительно уменьшилось количество смертей велосипедистов — с 11 до 5. Важно, что в прошлом году не погиб ни один велосипедист, который был в жилете или ехал с включенным светом.

По регионам страны наибольший прогресс был достигнут в Таурагском и Утянском уездах – здесь число погибших на дорогах сократилось примерно на 78 и 56 процентов соответственно. Чуть меньший прогресс был достигнут в Каунасском, Вильнюсском и Паневежском уездах – число погибших на дорогах уменьшилось на 29, 25 и 22% соответственно. В остальных 5 округах ситуация незначительно улучшилась, осталась неизменной или ухудшилась.

В 2022 году Правительство утвердило подготовленную Минтрансом программу развития транспорта на 2022-2030 годы о повышении безопасности дорожного движения. Одной из целей программы является снизить количество смертей на дорогах страны не менее чем вдвое по сравнению с 2020 годом, т.е. не более 30 смертей на миллион жителей.

В Литве большое внимание безопасности дорожного движения уделяется и в стратегии развития и содержания дорог государственного значения. Чтобы сделать дороги и улицы страны намного безопаснее, планируется расширить сеть пешеходных и велосипедных дорожек: к 2035 году построить около 600 км новых дорожек, увеличить протяженность велосипедных дорожек в населенных пунктах почти на 50 процентов, реконструировать около 350 км дорожек, находящихся в аварийном состоянии.

Также планируется продолжить реализацию инженерных мероприятий по обеспечению безопасности движения на дорогах, реорганизацию опасных перекрестков и пешеходных переходов. Предполагается, что к 2024 г. не будет небезопасных пешеходных переходов на дорогах государственного значения, т.е. планируется реконструировать 1554 таких перехода. До 2035 года планируется реконструировать около 140 одноуровневых перекрестков.

В прошлом году Литве была присуждена самая важная европейская награда за безопасность дорожного движения – «PIN Award» Европейского совета по безопасности на транспорте за достижения в области повышения безопасности дорожного движения за последнее десятилетие. Из всех европейских стран, оцененных этой организацией, Литва является единственной страной Европейского Союза, в которой с 2011 года до 2021 года вдвое сократить количество смертей на дорогах.