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Министр экономики В.Синкявичюс уходит на месяц в отпуск по отцовству

Фото Virginijus Sinkevičius/ facebook.com

Баллотирующийся в Еврокомиссию министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс уходит на месяц в отпуск по отцовству. 

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Его супруга Катерина, уроженка Украины, родила дочь на прошлой неделе.

Премьер Салуюс Сквернялис отпустил министра в отпуск с 22 октября по 20 ноября. 

У пары, заключившей брак в 2014 году, также есть трехлетний сын. 

С 23 по 25 октября министра экономики будет заменять министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, а с 28 октября  – министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

Отпуск В. Синкявичюса продлится почти до начала работы в Еврокомиссии. Если Европарламент утвердит состав новой комиссии, то он приступит к работе 1 декабря – на месяц позднее, чем планировалось. 

Представитель Литвы в ЕК будет отвечать за вопросы окружающей среды и водных ресурсов. 

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