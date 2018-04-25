З.Единский: обложить налогом все финансовые учреждения, за которыми осуществляет надзор Банк Литвы

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Поскольку литовский сейм решил пока не рассматривать предложение обложить налогами имущество банков, кредитных кооперативов и других кредитных учреждений, в связи с возможными противоречиями Конституции, выдвигавший это предложение депутат Збигнев Единский говорит, что противоречия не будет, если все финансовые учреждения, за которыми осуществляет надзор Банк Литвы (Центробанк) будут внесены в список облагаемых налогом.

Збигнев Единский/ Фото BFL/Каролис Каволелис

«Мы считаем, что ничто не противоречит Конституции, просто редакционная поправка, мы исправим и выдвинем», – сказал BNS З. Единский, входящий во фракцию Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

„Мы внесем изменения в соответствии с требованием Департамента по вопросам права – будет вписано «действующие в Литве финансовые учреждения» и облагаемые по этому закону», – добавил он.

Кроме надзора за деятельностью компаний, занимающихся кредитованием, Банк Литвы также осуществляет контроль над учреждениями электронных платежей и криптовалют, страховых компаний и страховых посредников, инвестиционных фондов и инвесткомпаний, пенсионных фондов, маклеровских компаний, компаний управления и консалтинга, операторами обмена валют, операторами платформ софинансирования.

Во вторник сейм не взялся рассматривать предложение обложить налогом активы банков, кредитных кооперативов и других кредитных учреждений, превышающие 300 млн евро, хотя планируемые доходы от этого налога (примерно 52 млн евро) уже заложены в проект госбюджета на 2020 год.

Сейм принял такое решение с учетом заключения Департамента права, что такое предложение может противоречить Конституции.