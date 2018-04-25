Министр энергетики Литвы обсудит с вице-президентом ЕК М. Шефчовичем синхронизацию

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в пятницу в Брюсселе обсудит с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем проект синхронизации энергосетей Балтийских стран с Европой.

Министерство энергетики прокомментировало BNS, что ЕК последовательно поддерживает стремление стран Балтии стать «частью безопасной и надежной энергосети Европы».

«Роль ЕК как координатора в проекте синхронизации и в будущем останется исключительно важно, поэтому важно обеспечить преемственность процессов и работы», – говорится в комментарии.

По словам посетившего в июле Вильнюс еврокомиссара М. Шефчовича, который отвечает за энергетический союз, чтобы обеспечить средства для этого проекта, необходимо должным образом подготовиться ко второму этапу – созданию морской перемычки Harmony Link между Литвой и Польшей. Согласно подсчетам, общие инвестиции в нее составят около 850 млн евро. Для создания перемычки ожидается получение максимальной возможной финансовой помощи.

ЕК уже гарантировала предоставление на первый этап синхронизации 323 млн евро – около 75% стоимости этого этапа (432,5 млн евро), это максимально возможное финансирование. Литве выделено 125 млн евро, а общая стоимость работ в стране составит 167 млн евро.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети. До 2025 года они намерены синхронизировать свои сети с сетями материковой Европы.