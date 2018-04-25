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С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов

Фото vrm.lrv.lt

В пятницу с места пожара в литовском городе Алитусе планируется начать вывозить первые грузы опасных отходов, утверждает министр окружающей среду Кестутис Мажейка. 

«Вероятно, сегодня повезем отходы. Часть пожарников уже уехала, освободили путь, поэтому уже можно туда подъехать. Другая часть еще работает, и некоторые отходы мешают работам. Эти отходы вроде бы потушены, поэтому планируется вывезти», – сказал BNS министр.

Отходы, образовавшиеся во время пожара, должна вывести госкомпания Toksika. Ее гендиректор Арунас Дивинскас сообщил BNS, что компания находится в дежурном режиме и ждет разрешения муниципальной Комиссии по экстремальным ситуациям. 

Ранее он сообщал, что на месте пожара образовалось около 300 тонн обгоревших отходов, с которых нужно начать расчистку места пожара. 

Отходы планируется свезти в Шяуляйский район, где их планируется переработать на станции сжигания опасных отходов, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании. 

Пожар в компании Ekologistika, на ее складах использованных автомобильных покрышек на территории площадью 2 тыс. кв. метров, возник  возник 16 октября. Его тушили несколько дней, но на месте пожара до сих пор работают пожарники, поскольку сгоревшие покрышки еще тлеют и загрязняют воздух.

В течение нескольких дней после пожара в окрестностях фиксировалось значительное повышение загрязненности воздуха опасными веществами. 

В городе Алитусе и в районе были объявлены экстремальные ситуации. 

BNS

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