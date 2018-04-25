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Германию охватили «тракторные» демонстрации

Фото pixabay.com

В эти дни по всей Германии проходят протесты фермеров. Они затронули Берлин, Мюнхен, Вюрцбург, Ганновер, Ольденбург, Штутгарт, Лейпциг.

Как передает АЗЕРТАДЖ, крупнейшая демонстрация прошла вчера в Бонне, причем участники протеста не шли, а ехали по улицам города на тракторах. Со стороны это могло создать впечатление сельскохозяйственной выставки, но в действительности фермеры протестовали против импорта продуктов питания, при производстве которых не соблюдаются немецкие стандарты.

Еще одним поводом для недовольства являются низкие цены на аграрную продукцию в Германии, а также высокая конкуренция на европейском продовольственном рынке, ужесточение правил производства, связанного с защитой климата.

Фермеры критикуют планы правительства Германии, которое намерено добиваться сокращения количества нитратов, применяемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений, которые затем оказываются в грунтовых водах и загрязняют почву.

Участники тракторной демонстрации проехались по улицам городов и потребовали от немецких политиков сесть за стол переговоров и вместе подумать о будущем аграрной отрасли страны.

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