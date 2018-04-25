В Литве появятся шумозащитные ограждения у железнодорожных станций

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В семи городах Литвы у железнодорожных станций и на смежных улицах к концу 2021 года появятся шумоподавляющие ограждения.

Для этих целей выделено 20,4 млн евро средств Евросоюза, сообщило литовское Министерство коммуникаций и транспорта.

Заграждения планируется оборудовать на основных станциях на линии Вильнюс-Клайпеда, а также в Мажейкяй.

«Целью шумоподавляющих мер является более значительное снижение уровня шума на территориях рядом с железнодорожными станциями, особенно у жилых домов и зданий общественного назначения», – отметил в пресс-релизе министр Ярослав Наркевич.