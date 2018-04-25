  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Музеи Литвы можно посетить бесплатно в последнее воскресенье месяца

Подробнее...
default image
Парламент Франции принял закон о легализации марихуаны

Подробнее...
default image
Литва намерена участвовать в делах о "Северном потоке" в суде ЕС

Подробнее...
default image
В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

Подробнее...
default image
Пожары на севере Калифорнии набирают силу

Подробнее...
default image
В Литве появятся шумозащитные ограждения у железнодорожных станций

Подробнее...
default image
Германию охватили "тракторные" демонстрации

Подробнее...
default image
С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов

Подробнее...
default image
Министр энергетики Литвы обсудит с вице-президентом ЕК М. Шефчовичем синхронизацию

Подробнее...
default image
В НАТО создали новое командование спецопераций

Подробнее...
default image
Компании, торгующие ортопедическими товарами подозреваются в присвоении 1 млн евро

Подробнее...
default image
В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Подробнее...
default image
В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей.

Подробнее...
default image
Расходы на приобретение жилья в Литве

Подробнее...
default image
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Подробнее...
default image
У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании

Подробнее...
default image
На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

Подробнее...
default image
В рейтинге Doing Business Литва подняласть до высокого 11-го места

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
Дмитрий Максимачев и Оркестр

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Пожары на севере Калифорнии набирают силу

Фото из открытых источников

В Северной Калифорнии набирает силу лесной пожар, начавшийся здесь два дня назад. Его распространению способствует сильный ветер, скорость которого достигает тридцати четырёх метров в секунду, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом возложил вину на местную энергетическую компанию. «Некоторые искренне верят в то, что климатические изменения здесь ни при чём, а просто жара становится жарче, засуха засушливей, а влага – более влажной. Но речь тут идёт не просто об изменении климата, дело не только в этом. И это относится к компании PG&E. Это волчьи законы капитализма в условиях климатических изменений», — сказал он.

В настоящее время энергетические компании Калифорнии проводят плановое отключение электроэнергии, которое коснулось здесь более 600 тысяч человек, но из-за пожара это число может увеличиться до 1,5 миллиона.

Кроме того, более двух тысяч человек эвакуированы из округа Сомоа, где в одном из городов пламя уже уничтожило более десяти домов. По новому распоряжению властей штата, около 50 тысяч человек должны будут эвакуироваться из оказавшихся под угрозой районов.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!