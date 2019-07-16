Министр финансов Литвы В. Шапока: нужно закончить начатую работу

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Литовский министр финансов Вилюс Шапока не дает окончательного ответа, намерен ли он продолжить работу в составе правительстве премьера Саулюса Сквярнялис, однако подчеркивает, что должен завершить начатую работу.

«Я продолжаю начатую работу, сейчас все внимание сконцентрировано на бюджете страны на следующий год. О своих желаниях (относительно дальнейшей карьеры – BNS) я подумаю, когда ситуация станет яснее. Я всегда говорил, что я не держусь за министерский портфель, но начатую работу нужно завершить», – сказал В. Шапока BNS в понедельник.

С. Сквярнялис в прошлую пятницу сложил полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе. Глава государства первым своим декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.

Г. Науседа на прошлой неделе сказал, что В. Шапока мог бы продолжить работу в обновленном правительстве С. Сквярнялиса.

BNS