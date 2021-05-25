Министр культуры Литвы приглашает на встречу белорусских журналистов

Это, по мнению министра, требует не только строгой международной реакции, но и солидарности с жителями Беларуси, испытывающими гнет режима.

«Мы хотим еще раз четко подтвердить работающим в Литве белорусским журналистам, что мы обеспечиваем соблюдение принципов, изложенных в Конституции Литовской Республики и в международных документах, защищаем не только право общества знать, но и право средств массовой информации выполнять свою миссию», – отметил в сообщении С. Кайрис.

«Я приглашаю белорусских журналистов на встречу, чтобы, прежде всего, услышать от них самих, чем мы можем им помочь, и всему процессу обеспечения свободы СМИ и информирования общества», – сказал он.