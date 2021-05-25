В качестве реакции на задержание представителя белорусской оппозиции, основателя информационного канала Nexta Романа Пратасевича, министр культуры Литвы Симонас Кайрис на этой неделе приглашает на встречу белорусских журналистов, находящихся в Литве.
По сообщению ведомствам, министр отмечает, что во время беспрецедентного события, когда в Минске в воскресенье был принужден приземлиться пассажирский самолет, которым из Афин в Вильнюс летел Р. Пратасевич, были нарушены не только принципы международного права, но и свободы СМИ, прав человека, а также морали.
Это, по мнению министра, требует не только строгой международной реакции, но и солидарности с жителями Беларуси, испытывающими гнет режима.
«Мы хотим еще раз четко подтвердить работающим в Литве белорусским журналистам, что мы обеспечиваем соблюдение принципов, изложенных в Конституции Литовской Республики и в международных документах, защищаем не только право общества знать, но и право средств массовой информации выполнять свою миссию», – отметил в сообщении С. Кайрис.
«Я приглашаю белорусских журналистов на встречу, чтобы, прежде всего, услышать от них самих, чем мы можем им помочь, и всему процессу обеспечения свободы СМИ и информирования общества», – сказал он.
“Министр культуры Литвы приглашает на встречу белорусских журналистов”
Посмотрим, какая информация появится после признательных показаний Романа. Очень неприятная история для наших руководителей может появиться.