Министр обороны Литвы и молдавский коллега договорились укреплять военное сотрудничество

«Мы хотели бы, чтобы между учреждениями сохранялись дружеские отношения. Сегодня я обсуждал с министром, как Литва могла бы поддержать национальную армию страны (…) мы также говорили о поддержке Молдовой международных институтов. Мы надеемся, что сотрудничество между ведомствами Литвы и Молдовы в будущем будет укрепляться», — сказал министр обороны Молдавии.

Согласно подписанному документу, Литва поможет Министерству обороны Молдовы в создании средств стратегической связи и кибербезопасности, в модернизации унтер-офицерского корпуса.

«До войны в сфере обучения мы поддерживали консультирование по вопросам оборонной реформы в Украине, мы можем использовать то же самое в Молдавии. Литва поможет Министерству обороны Молдовы в создании возможностей стратегической связи и кибербезопасности, в модернизации унтер-офицерского состава», — сказал Анушаускас.

Носатый отметил, что демократии должны оставаться едиными во время войны, начатой ​​Россией в Украине.

По словам А. Анушаускаса, ситуацию с безопасностью обсудили и с его молдавским коллегой. Литва стремится к тому, чтобы НАТО уделяла должное внимание своим восточным партнерам, а им самим предлагается углублять сотрудничество, использовать открывшиеся возможности для проведения демократических реформ, укреплять свой военный потенциал с помощью инструментов Евросоюза.

Министр отметил, что Россия, используя военные, политические, экономические и энергетические меры, стремится оказывать влияние «в своей мнимой сфере» в Черноморском регионе.

«Я думаю, что вместе с Молдовой мы должны продемонстрировать единство, добиваться гарантий безопасности и поддержки от наших союзников. Мы поддерживаем Молдову и стремимся к должному вниманию как со стороны ЕС, так и НАТО к восточным партнерам. Мы сами будем углублять сотрудничество в целях реализации демократических реформ и укрепления военного потенциала», — сказал министр.

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