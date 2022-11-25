В позиции ГСО по передаче вооружений Украине важнее всего единство — Ландсбергис

«С начала обсуждения я придерживался позиции, что обсуждения, которые проходят в ГСО, потом комментируются секретарем ГСО, и это единая позиция государства. Никак иначе я это не оцениваю, я не высказываю мнения ни за, ни против — это очень щепетильные вопросы», — заявил журналистам Ландсбергис.

Он отметил, что неоднократно просил своих коллег, участвующих в заседаниях ГСО, оставить дискуссии в этом формате и публично информировать только об уже принятых совместных решениях, так как это важно для имиджа Литвы в глазах международного сообщества и партнеров.

«И пусть это будет сплоченная позиция государства. Это сильный сигнал нашим партнерам о том, что государство способно договариваться по самым важным вопросам. Иногда они могут желать иного, но государство так договорилось. Точно так же это сигнал нашим недругам о том, что государство не распыляется по самым важным вопросам», – сказал министр.

В понедельник ГСО согласился рассмотреть вопрос о передаче Украине боеприпасов к немецким гаубицам PzH 2000, но не самих гаубиц или систем ПВО средней дальности NASAMS, как того просил Киев.

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что такое решение принято потому, что пока на переговорах с союзниками неясно, как и когда эти мощности «особой важности» могут быть восстановлены.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено