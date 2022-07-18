TOP,Сегодня в мире

Министр обороны России Шойгу поручил наращивать действия Вооруженных сил по всем направлениям

Фото Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил наращивать действия Вооруженных сил во избежание массированных ударов ВСУ по мирным жителям Донбасса и иных регионов, пишет агентство РИА Новости.

Министр обороны России провел инспекцию группировок «Центр» и «Юг», которые выполняют задачи СВО в Украине. Также Шойгу принял с докладами военачальников.

реклама

Глава военного ведомства РФ дал указание наращивать действия российских группировок по всем направлениям, чтобы исключить возможность массированных ракетных и артиллерийских ударов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре Донбасса и иных регионов.

Тем временем, Песков рассказал о сроках войны в Украине. «Временных рамок» в продолжительности войны РФ против Украины нет, поскольку «главное — эффективность». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА Новости в своем Telegram-канале в понедельник, 18 июля.

«Российская «спецоперация» завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное — эффективность», — уверяет представитель Кремля.

Напомним, Песков ранее заявил, что Россия в настоящее время «задействует лишь незначительную часть своего потенциала» в ходе вторжения в Украину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.