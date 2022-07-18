Министр обороны России Шойгу поручил наращивать действия Вооруженных сил по всем направлениям

Глава военного ведомства РФ дал указание наращивать действия российских группировок по всем направлениям, чтобы исключить возможность массированных ракетных и артиллерийских ударов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре Донбасса и иных регионов.

Тем временем, Песков рассказал о сроках войны в Украине. «Временных рамок» в продолжительности войны РФ против Украины нет, поскольку «главное — эффективность». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА Новости в своем Telegram-канале в понедельник, 18 июля.

«Российская «спецоперация» завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное — эффективность», — уверяет представитель Кремля.

Напомним, Песков ранее заявил, что Россия в настоящее время «задействует лишь незначительную часть своего потенциала» в ходе вторжения в Украину.