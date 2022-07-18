Война в Украине: Китай не намерен бездействовать

Он напомнил, что на недавней встрече глав МИД стран G20 в Индонезии Пекин поделился предложениями по решению вопроса глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Ван И добавил, что Китай не собирается «подливать масло в огонь» войны в Украине.

«Уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьезного изучения всеми сторонами. В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности», — указал дипломат.

Напомним, в прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Украине.

По данным СМИ, в разговоре глава КНР отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и «призвал к решению проблемы путем переговоров».