Война в Украине: Китай не намерен бездействовать

Китай не вовлечен в войну в Украине, однако не намерен «сидеть сложа руки», наблюдая за ситуацией. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба МИД КНР по итогам телефонных переговоров главы ведомства Вана И с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Китайский министр подчеркнул, что ситуация в Украине оказала серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.
Он напомнил, что на недавней встрече глав МИД стран G20 в Индонезии Пекин поделился предложениями по решению вопроса глобальной продовольственной и энергетической безопасности.
Ван И добавил, что Китай не собирается «подливать масло в огонь» войны в Украине.
«Уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьезного изучения всеми сторонами. В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности», — указал дипломат.
Напомним, в прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Украине.
По данным СМИ, в разговоре глава КНР отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и «призвал к решению проблемы путем переговоров».korrespondent.net