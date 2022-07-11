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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался от борьбы за пост премьера

Фото wikipedia.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии, глава которой станет новым британским премьером, сообщает в субботу, 9 июля, The Guardian.

«После тщательного обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии. Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой великой страны», – заявил Уоллес.

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Бен Уоллес, авторитет которого заметно вырос в связи с войной в Украине и предшествующей эвакуацией британских войск из Афганистана, не сказал, кого он намерен поддержать в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе с поста председателя Консервативной партии. В заявлении, сделанном у входа в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10, он сообщил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока партия не назовет его преемника.

«Воля Консервативной партии состоит в том, что ей нужен новый председатель, а значит, и новый премьер-министр. Процесс его выбора начат. Я хочу поблагодарить миллионы человек, проголосовавших за нас на выборах 2019 года. Многие из вас проголосовали за консерваторов впервые. Спасибо вам за этот замечательный мандат», – заявил премьер-министр.

NEWSru.co.il

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