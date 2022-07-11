Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался от борьбы за пост премьера

Бен Уоллес, авторитет которого заметно вырос в связи с войной в Украине и предшествующей эвакуацией британских войск из Афганистана, не сказал, кого он намерен поддержать в борьбе за пост лидера Консервативной партии.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе с поста председателя Консервативной партии. В заявлении, сделанном у входа в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10, он сообщил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока партия не назовет его преемника.

«Воля Консервативной партии состоит в том, что ей нужен новый председатель, а значит, и новый премьер-министр. Процесс его выбора начат. Я хочу поблагодарить миллионы человек, проголосовавших за нас на выборах 2019 года. Многие из вас проголосовали за консерваторов впервые. Спасибо вам за этот замечательный мандат», – заявил премьер-министр.