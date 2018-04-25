Министр образования предложит остановить учебный процесс в Литве на 2 недели

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министр образования и науки Литвы Альгирдас Монкявичюс предложит остановить образовательный процесс на две недели для превенции коронавируса.

«Мы видим, что ситуация становится угрожающей, я предлагаю, с учетом этой ситуации и сценариев других стран, остановить на две недели с завтрашнего дня», – сказал А. Монкявичюс в сейме в четверг на встрече с членами фракции Либерального движения.

По словам министра, решение об этом должен принять Государственный Оперативный центр экстремальных ситуаций, решение по этому вопросу будет принято до обеда.

По словам А. Монкявичюса, обсуждается, что школьники в ближайшие две недели не будут ходить в школу за счет каникул, а за это время школы должны подготовиться к проведению обучения удаленным способом. Будущие выпускники сразу перейдут на удаленное обучение.