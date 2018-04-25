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TOP,Новости,Сейм Литвы

Предлагается остановить работу сейма Литвы на 2 недели– Р. Карбаускис

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В четверг представитель правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис сообщил, что рассматривается вопрос остановки работы сейма Литвы на две недели. 

«Предложение есть, чтобы на две недели сейм не собирался. Посмотрим, какой будет ситуация, если не будет случаев заражения в парламентской канцелярии и среди членов сейма, то в таком случаю можно будет смело возвращаться на работу», – сказал политик.

По его словам, это предложение в четверг обсуждалось на собрании парламентских фракций. 

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