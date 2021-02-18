Министр обсудит с представителями музеев Литвы возможности возобновления работы

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Литве министр культуры Симонас Кайрис обсудит с представителями музеев возможности возобновления их деятельности.
«В четверг встречаемся с Музейным советом, а в пятницу – с представителями музеев, подчиненных министерству. Мы выясним все вопросы, возникающие в связи с открытием этих учреждений, и в следующую среду рассмотрим на заседании правительства возможности возобновления деятельности музеев, галерей, а также возобновления работы библиотек-читален и мероприятий без выхода из автомобиля!» – сообщил министр на своей страничке в Facebook.
«Надеюсь, что через неделю мы уже сделаем этот значимый шаг по возвращению к культурной жизни, которая очень важна как для представителей этого сектора, так и для общего самочувствия нашего общества», – отметил он.
В среду, после заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Кабмин Литвы вместе с послаблениями карантинного режима может рассмотреть и возможность открытия культурных учреждений.