Министр обсудит с представителями музеев Литвы возможности возобновления работы

«Надеюсь, что через неделю мы уже сделаем этот значимый шаг по возвращению к культурной жизни, которая очень важна как для представителей этого сектора, так и для общего самочувствия нашего общества», – отметил он.

В среду, после заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Кабмин Литвы вместе с послаблениями карантинного режима может рассмотреть и возможность открытия культурных учреждений.