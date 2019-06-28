Министр призывает жителей купаться только на официальных пляжах

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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За прошлую неделю в Литве утонули 19 человек. Эксперты отмечают, что многим не хватает базовых знаний о том, как безопасно вести себя в воде. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас призывает людей купаться на официальных пляжах, сообщает LRT.lt.

Министр внутренних дел призвал спасателей чаще дежурить у водоемов.

«На официальных пляжах, где оборудованы переодевалки, вывешены спасательные круги, люди тонут в десятки раз меньше, чем на диких пляжах. У нас была встреча с уставными руководителями, мы говорили о защите морского побережья, я просил изменить маршруты, установить места патрулирования на пляжах.

Есть спасатели, которые ездят, предупреждают людей, но когда нет должностного лица, люди не очень обращают внимание. Нужны превентивные меры, обучение, разъяснения того, как вести себя в воде, как вести себя осторожно. Следует понимать, что вода является не только источником удовольствия, но и источником опасности », — сказал Э.Мисюнас радиостанции LRТ.