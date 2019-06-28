Состоялась встреча Трампа и Путина

Фото kremlin.ru

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На полях саммита «Группы двадцати» в Осаке состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.

«Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении Белого дома.

В начале встречи президент США сказал, что для него большая честь встречаться с президентом РФ, а представители обеих стран должны обсудить много вопросов: торговлю, разоружения и протекционизм.

«Мы собираемся обсудить много разных тем. У нас была хорошая встреча, очень хорошие отношения, и мы рассчитываем вместе хорошо использовать это время. Много положительных вещей должно произойти в отношениях», — сказал Трамп.

Путин заявил, что не может не согласиться с Трампом, поскольку «нам есть о чем поговорить».

Президенты также согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21 века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай.

Напомним, президенты России и США встречаются уже в третий раз.