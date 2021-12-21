Скуодис: глава Клайпедского порта может продолжить работу

По словам министра, принимая решения о учел всю информацию, которую ему предоставило правление порта и юристы.

«После оценки всей ситуации, а также того, что правление взяло на себя ответственность за дальнейшую работу с руководителем, я могу констатировать, что у главы порта есть мандат на продление работ, а их сейчас их очень много – от диверсификации в связи с отказом от погрузки удобрений (…), до того, чтобы в порту мы не только переваливали, чтобы в порту появилось производство», – сказал Скуодис.

Неделю назад, после того как 8 декабря вступили в силу санкции США в отношении «Беларуськалия», а транзит его удобрений через Литву не остановился, Скуодис заявил, что с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта может работать дальше.

В пятницу правление дирекции порта решило не предлагать увольнение руководителя дирекции.

Дирекция порта — государственное предприятие, ее гендиректора назначает и освобождает от должности министр транспорта.

Неделю назад Скуодис заявил, что с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта может работать дальше.

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