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Скуодис: глава Клайпедского порта может продолжить работу

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Глава Клайпедского морского порта Альгис Латакас может остаться на своем посту.  

Об этом после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил министр коммуникаций и  транспорта Марюс Скуодис.

«У главы порта есть мандат для продолжения обязанностей», – заявил Скуодис после встречи. 

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По словам министра, принимая решения о учел всю информацию, которую ему предоставило правление порта и юристы. 

«После оценки всей ситуации, а также того, что правление взяло на себя ответственность за дальнейшую работу с руководителем, я могу констатировать, что у главы порта есть мандат на продление работ, а их сейчас их очень много  – от диверсификации в связи с отказом от погрузки удобрений  (…), до того, чтобы в порту мы не только переваливали, чтобы в порту появилось производство», – сказал Скуодис.  

Неделю назад, после того как 8 декабря вступили в силу санкции США в отношении «Беларуськалия», а транзит его удобрений через Литву не остановился, Скуодис заявил, что с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта может работать дальше.

В пятницу правление дирекции порта решило не предлагать увольнение руководителя дирекции. 

Дирекция порта — государственное предприятие, ее гендиректора назначает и освобождает от должности министр транспорта. 

Неделю назад Скуодис заявил, что с трудом представляет себе, как руководство Клайпедского порта может работать дальше. 

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