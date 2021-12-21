В Литве подтверждено еще девять случаев омикрон-штамма COVID-19, в общей сложности их установлено четырнадцать, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Как утверждает НЦОЗ, шесть из вновь подтвержденных девяти случаев являются завозными.

По словам эпидемиологов, шесть завозных случаев зафиксированы у жителей, приехавших из Дании, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Чехии, с Мальдив, из Намибии. Между тем три человека никуда не выезжали, заразились в семье, один из них не мог назвать источник заражения.