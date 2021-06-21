Министр: в числе рассматриваемых сценариев миграции – и 10 тыс. мигрантов в день

«Нами составлен определенный план, если, скажем, эти потоки будут до 500 человек в сутки, до 1000 человек и до 10 тыс. человек. Если говорить о первом плане и будет до 500 человек, то мы используем все помещения Центра регистрации иностранцев (ЦРИ), Школы пограничников, оборудован и лагерь, в котором находится более 350 человек, и спустя трое суток понадобятся помещения и питание от самоуправлений», — сказала министр журналистам после заседания Государственного совета по обороте (ГСО).

По ее словам, если, в соответствии со вторым сценарием, в Литву за сутки будет прибывать до тысячи человек, помимо упомянутых мер, будет оборудован лагерь на тысячу человек, спустя трое суток тоже нужно будет обращаться за помощь к самоуправлениям.

«Если будет до 10 тыс. человек в сутки (…), все это тоже понадобится и еще два лагеря в наиболее уязвимых районах наших самоуправлений. Спустя двое суток нужны будут помещения и питание от самоуправлений», — рассказала министр.

А. Билотайте говорит, что, помимо палаточного городка, рассматривается и вариант аренды модульных домов.

Министр подчеркнула, что в этом году в Литву через Беларусь прибыло 440 нелегальных мигрантов, то есть почти вшестеро больше, чем в прошлом году за весь год, поэтому началось внедрение систем наблюдения за границей — их намечается оборудовать в течение года, в нынешнем году на это намечается выделить 11,5 млн евро.

В связи с увеличением потоков миграции в Пабраде уже оборудован палаточный городок. По словам министра, палатки приспособлены и для более прохладного времени года, однако в будущем не исключена аренда модульных домов.