Министр: выпускные экзамены закончатся 21 июля, поступление — до начала сентября

Фото Ирмантаса Гялунаса

Литовский министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс говорит, что экзамены на аттестат зрелости должны начать 22 июня и закончиться до 21 июля.

Он также подтвердил, что первый этап поступления в высшие школы будет проходить до 18 сентября, второй должен завершиться 4 сентября, а новый учебный год высшим школам предлагается начать ещё через две недели.

«14 сентября предлагается начать учебный год», — сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.

Карантин объявлен в Литве 16 марта и сейчас продлён до 27 апреля. Не действуют все учреждения образования, культуры, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно.