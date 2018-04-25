Для безопасности строящихся станций разрешен въезд иностранных специалистов

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Поскольку правительство Литвы временно запретило въезд в страну иностранцам, в среду Кабмин разрешил шести специалистам из Польши и Германии въехать в страну – они будут работать на когенерационных станциях, которые строит государственная энергогруппа Ignitis grupe в Каунасе и Вильнюсе.

Как сообщается, эти специалисты необходимы, поскольку в противном случае в Каунасе в окружающую среду могут попасть запахи разложения, а в Вильнюсе – могут возникнуть технологические аварии.

Четыре гражданина Литвы в апреле прибудут в Литву через Клайпедский морской порт, а два гражданина Польши – через автородорожный пограничный пропускной пункт Кальвария-Будзиско.

«Проблема заключается в том, что на Каунасскую когенерационную станцию свезли отходы, в бункере накопилось более 4 тыс. тонн, требуется запуск основного оборудования, то есть котла. Котел невозможно запустить ни самостоятельно, ни удаленным способом. Есть такая проблема, вплоть до опасности пожара», – заявил на совещании правительства министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По данным Министерства энергетики, на Каунасской станции в данный момент идут работы по запуску и согласованию, основную их часть выполняют специалисты германской компании Standardkessel Baumgarte.

Сейчас на Вильнюсской когенерационной станции идет подготовка к холодным испытаниям, работы выполняют германская Steinmüller Babcock Environment и польские Budimex и Rafako.

Проект станции в Каунасской свободной экономической зоне стоимостью 160 млн евро реализует совместное предприятие Ignitis grupe и Fortum под названием Kauno kogeneracinė jegaine.

Вильнюсскую когенерационную станцию строит Ignitis grupe, стоимость проекта составляет около 350 млн евро.