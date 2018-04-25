default image
За сутки получено 221 сообщение о нарушении карантина, оштрафованы 80 человек

Подробнее...
default image
Министр: выпускные экзамены закончатся 21 июля, поступление - до начала сентября

Подробнее...
default image
Для безопасности строящихся станций разрешен въезд иностранных специалистов

Подробнее...
default image
В некоторых областях Украины планируют ввести комендантский час

Подробнее...
default image
Oro navigacija: в начале апреля количество рейсов в Литве сократилось на 83%

Подробнее...
default image
Польша оставит границы закрытыми до 26 апреля

Подробнее...
default image
В марте в Литве была положительная миграция

Подробнее...
default image
Полмиллиарда людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

Подробнее...
default image
В Чехии смягчили требования к ношению масок

Подробнее...
default image
Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Подробнее...
default image
Работы по благоустройству территорий в Вильнюсе уже запланированы

Подробнее...
default image
А.Верига: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели

Подробнее...
default image
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина

Подробнее...
default image
Война за маски. Новое пиратство в коронавирус

Подробнее...
default image
Цены на газ снижали пандемия и ценовая война в нефтяной отрасли

Подробнее...
default image
Interscalit и Audimas будут выпускать защитную одежду для медиков

Подробнее...
default image
Правительство Беларуси вводит на территории страны самоизоляцию

Подробнее...
default image
Платежи во время карантина

Подробнее...
default image
Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за пандемии

Подробнее...
default image
В Польше с 16 апреля вводится обязательное ношение масок в общественных местах

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 999 случаев коронавируса, скончались 17 человек

Подробнее...
default image
Литва более строго проверяет иностранных водителей фур

Подробнее...
default image
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС

Подробнее...
default image
Испания опустилась на третье место по числу жертв коронавируса

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Подробнее...
default image
Минобразования Литвы: выпускные экзамены начнутся в конце июня

Подробнее...
default image
Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек

Подробнее...
default image
Среди итальянцев самая большая доля пожилых людей в Европе

Подробнее...
default image
Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе

Подробнее...
default image
Папа Римский возглавит традиционный крестный ход, который пройдет без прихожан

Подробнее...
default image
Вступило в силу требование носить маски, вечером будет ограничено движение

Подробнее...
default image
Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, провозгласил Г.Науседа

Подробнее...
default image
Страны мира ужесточают ограничения на период Пасхи

Подробнее...
default image
Латвия должна заплатить E-energija 3 млн евро, ещё раз постановил арбитраж

Подробнее...
default image
На следующей неделе в Литву поступит 100 тыс. масок с Тайваня

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: в пасхальные выходные в Вильнюсе будет закрыто более десяти основных въездов

Подробнее...
default image
В России резкий рост случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В Великобритании добровольцы примут участие в сборе урожая

Подробнее...
default image
Министров проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные

Подробнее...
default image
Финляндия продлевает меру пограничного контроля до 13 мая

Подробнее...
TOP,Новости,Регионы

Для безопасности строящихся станций разрешен въезд иностранных специалистов

Фото BFL/Teodoras Biliūnas

Поскольку правительство Литвы временно запретило въезд в страну иностранцам, в среду Кабмин разрешил шести специалистам из Польши и Германии въехать в страну – они будут работать на когенерационных станциях, которые строит государственная энергогруппа Ignitis grupe в Каунасе и Вильнюсе.

Как сообщается, эти специалисты необходимы, поскольку в противном случае в Каунасе в окружающую среду могут попасть запахи разложения, а в Вильнюсе – могут возникнуть технологические аварии. 

Четыре гражданина Литвы в апреле прибудут в Литву через Клайпедский морской порт, а два гражданина Польши – через автородорожный пограничный пропускной пункт Кальвария-Будзиско.

«Проблема заключается в том, что на Каунасскую когенерационную станцию свезли отходы, в бункере накопилось более 4 тыс. тонн, требуется запуск основного оборудования, то есть котла. Котел невозможно запустить ни самостоятельно, ни удаленным способом. Есть такая проблема, вплоть до опасности пожара», – заявил на совещании правительства министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

По данным Министерства энергетики, на Каунасской станции в данный момент идут работы по запуску и согласованию, основную их часть выполняют специалисты германской компании Standardkessel Baumgarte. 

Сейчас на Вильнюсской когенерационной станции идет подготовка к холодным испытаниям, работы выполняют германская Steinmüller Babcock Environment и польские Budimex и Rafako.

Проект станции в Каунасской свободной экономической зоне стоимостью 160 млн евро реализует совместное предприятие Ignitis grupe и Fortum под названием Kauno kogeneracinė jegaine.

Вильнюсскую когенерационную станцию строит Ignitis grupe, стоимость проекта составляет около 350 млн евро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.