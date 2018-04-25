В некоторых областях Украины планируют ввести комендантский час

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Кабинет Министров Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в трех областях Украины на время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он сообщил, что в трех областях Украины — Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской — вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа.

Также он подчеркнул, что в ходе совещания было проинформировано о продлении карантина в Украине до начала мая.

В Украине лабораторно подтверждено 1892 случая инфицирования COVID-19. Из них 57 человек скончались, 45 выздоровели.