Министр юстиции надеется в этом году представить сейму закон о нацменьшинствах

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский министр юстиции Эвелина Добровольская надеется в этом году представить сейму новый закон о нацменьшинствах.

«С 2010 года у Литвы нет закона о национальных меньшинствах. Хотя в программе этого правительства и нет точных законов, но этот вопрос действительно вернется, и я бы хотела надеяться, что в этом году мы увидим проект этого закона уже в сейме. Его подготовила рабочая группа при Департаменте по делам нацменьшинств, которую мне довелось возглавлять. В ближайшее время он должен отправиться в Министерство юстиции, которое его окончательно согласует с общинами и другими министерствами, а через правительство представит сейму. Хотелось бы верить, что депутаты, наконец, решат эти проблемы», – сказала она в интервью BNS.

По ее словам, в этом проекте удалось найти баланс между защитой государственного языка и регламентацией лингвистических прав нацменьшинств.