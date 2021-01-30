Министр юстиции надеется в этом году представить сейму закон о нацменьшинствах

Литовский министр юстиции Эвелина Добровольская надеется в этом году представить сейму новый закон о нацменьшинствах.
«С 2010 года у Литвы нет закона о национальных меньшинствах. Хотя в программе этого правительства и нет точных законов, но этот вопрос действительно вернется, и я бы хотела надеяться, что в этом году мы увидим проект этого закона уже в сейме. Его подготовила рабочая группа при Департаменте по делам нацменьшинств, которую мне довелось возглавлять. В ближайшее время он должен отправиться в Министерство юстиции, которое его окончательно согласует с общинами и другими министерствами, а через правительство представит сейму. Хотелось бы верить, что депутаты, наконец, решат эти проблемы», – сказала она в интервью BNS.
По ее словам, в этом проекте удалось найти баланс между защитой государственного языка и регламентацией лингвистических прав нацменьшинств.
«Я думаю, что решив эту проблему, мы сможем ответить по-настоящему на множество вопросов. Ну, и, конечно, параллельно должен быть пересмотрен конституционный закон о государственном языке», – сказала Э. Добровольская.
Этот закон, по ее утверждению, позволит решить вопросы написания топонимов, употребления родного языка в публичных метах.
«Хотелось бы верить, что мы сможем, наконец, принять этот закон, которого сейчас нет, закрыть эту теми и защититься от политических манипуляций, которые часто рождаются во время выборов», – сказала министр.