Бюджет Литвы недополучил 920 млн евро доходов

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В прошлом году доходы государственного бюджета Литвы и бюджетов самоуправлений составили 10,728 млрд евро – на 920,3 млн евро (7,9%) меньше, чем планировалось и на 55,5 млн евро (на 0,5%) меньше, чем в 2019 году.

Поступления в госбюджет составили 8,665 млрд евро – на 883,1 млн евро (на 9,2%) меньше, чем планировалось и на 52,2 млн евро (на 0,6%) меньше, чем в 2019 году, сообщило предварительные данные Министерство финансов.

Налоговые поступления в госбюджет составили 8,023 млрд евро – на 812,6 млн евро (на 9,2%) меньше, чем планировалось. В связи с предоставленной возможностью отложить налоговые платежи неуплата компаний, пострадавших от COVID-19, Государственной налоговой инспекции и таможне на 3 января составляла 801,9 млн евро, говорится в сообщении Минфина.