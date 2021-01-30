Швейцарских летчиков из-за кризиса в авиаотрасли переквалифицируют в машинистов

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В Швейцарии из-за кризиса в авиаотрасли, вызванного пандемией, планируется переквалифицировать летчиков в машинистов поездов, сообщает Euronews.

Компанию по переподготовке летного состава проводит Швейцарская ассоциация пилотов. Организация защищает интересы летчиков в том, что касается условий труда, финансовой компенсации и долгосрочной занятости.

Швейцарские железные дороги, которым не хватает машинистов поездов, заинтересованы в проекте. Подобный опыт, считают в Швейцарии, могут перенять и другие страны Европы.

Разумеется, не все пилоты готовы проститься с небом. Но тем, кто остался в отрасли, предстоит пережить нелегкие времена. Эксперты считают, что пассажиропоток вернется на доковидный уровень не ранее 2024 года.