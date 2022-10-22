Министра А. Анушаускаса респонденты оценивают положительно – опрос

Новейший опрос общественного мнения показал, что министр обороны Арвидас Анушаускас является единственным членом правительства, к которому респонденты относятся положительно, а самой популярной партией остаются социал-демократы, сообщает информационный портал LRT.lt.
Как показал проведенный Baltijos tyrimai по заказу LRT опрос, совершеннолетние жители Литвы всё еще положительно оценивают бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса: 78% оценивают его положительно, 13% — негативно, а у 9% нет мнения.
На втором месте — президент Гитанас Науседа: 64% — положительно, 28% — отрицательно, 8% не высказали мнения.
На третьем месте — министр обороны А. Анушаускас, это единственный представитель правящей коалиции, которого респонденты оценивают скорее положительно, чем отрицательно. 58% оценивают его положительно, негативно — 29%, а 13% — не высказали мнения.
Среди общественных деятелей с самым низким уровнем положительный оценки премьер Ингрида Шимоните. 69% опрошенных оценили ее отрицательной, четверть опрошенных — положительно, 6% — не высказали мнения.
По данным опроса, самой популярной партией в Литве остается партия социал-демократов. За нее проголосовали бы 14% респондентов, то на 2,3% больше, чем в августе (11,7%).
На втором месте в рейтинге — Союз демократов «Во имя Литвы»: 11% респондентов проголосовали бы за него, это меньше, чем в августе (12,9%).
На третьем месте Союз Отечества-Христианские демократы Литвы: 7,4%, или на 0,6% больше, чем в августе.
Партия «Свобода и справедливость» в августе получила 5,6%, а в сентябре 6,2% голосов опрошенных.
Опрос проводился 16–27 сентября этого года, были опрошены 1024 респондента (18 лет и старше) в 124 точках опроса, погрешность составляет 3,1%.
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