Шимоните посетит Японию для обсуждения экономических связей, санкций в отношении России

Премьер-министр Ингрида Шимоните на следующей неделе с официальным визитом отправится в Японию, где обсудит экономические связи, сообщили в правительстве в среду.

Премьер встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, министром хозяйства, торговли и промышленности Ясутоси Нисимурой, представителями Бизнес-федерации Японии, пример участие в Литовско-японском бизнес-форуме по продовольствию и мероприятии высоких технологий.