Шимоните посетит Японию для обсуждения экономических связей, санкций в отношении России

Премьер-министр Ингрида Шимоните на следующей неделе с официальным визитом отправится в Японию, где обсудит экономические связи, сообщили в правительстве в среду.
Премьер встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, министром хозяйства, торговли и промышленности Ясутоси Нисимурой, представителями Бизнес-федерации Японии, пример участие в Литовско-японском бизнес-форуме по продовольствию и мероприятии высоких технологий.
В пресс-релизе правительства отмечается, что во время визита наибольшее внимание будет уделено усилению двустороннего сотрудничества Литвы и Японию, сотрудничеству в сфере инноваций, естественных наук и т.п., а также глобальной ситуации по безопасности, вопросам санкций в отношении России и помощи Украине.
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