Польша получила от ЕС 146 млн евро на помощь украинским беженцам

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«Я рад сообщить, что Польша получила почти 700 миллионов злотых (ок. 146 млн евро) от Европейского союза за свои действия в пользу беженцев из Украины. Эти средства были влиты в фонды, управляемые Министерством внутренних дел и администрации. Мы ждем следующего транша в размере около 200 (ок. 42 млн евро)миллионов злотых», – Мариуш Каминьский написал в Twitter.

Согласно данным, предоставленным польской Пограничной службой, почти 25,5 тысяч человек въехали в Польшу из Украины 17 октября и более 8 тысяч к 7 часам утра 18 октября. В обратном направлении, из Польши в Украину, 17 октября было пропущено 20,5 тыс. человек. В общей сложности с 24 февраля из Польши в Украину выехали более 5 млн. 229 тыс. человек, – сообщает Пограничная служба.