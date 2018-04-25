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Министры иностранных дел Литвы и Венгрии посетят авиационную базу в Шяуляй

Фото urm.lt

Министры иностранных дел Литвы и Венгрии Линас Линкявичюс и Петер Сийярто во вторник встретятся на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй.

На встрече будут обсуждаться вопросы литовско-венгерского сотрудничества в области безопасности, повестка дня Европейского Союза (ЕС) и НАТО, ситуация в России и Украине. Министры также посетят расположение венгерских военнослужащих, которые в настоящее время осуществляют миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства  над Балтийским морем, сообщило МИД.

Photo by EU2018BG Bulgarian Presidency on Trendhype / CC BY

Венгерские пилоты с четырьмя истребителями JAS-39 Gripen дислоцированы в Шяуляй с начала мая, кроме них там также несут службу испанцы с пятью истребителями F-18.

В последние годы позиции правительств Литвы и Венгрии по отношению к России на повестке дня Европейского союза сильно расходились. Венгерские власти неоднократно критиковали санкции ЕС против Москвы и призывали российскую компанию Росатом строить атомные электростанции в стране, а также неоднократно ввязывались в споры с институтами ЕС.

BNS

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