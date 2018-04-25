Чехия не потерпит в стране анонимные компании

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Чешские налоговые органы будут штрафовать частные компании, которые не спешат раскрывать личности своих владельцев.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на чешские СМИ, минюст страны разработал законопроект, предусматривающий штраф в размере 2 тыс. евро за нежелание сообщать или медлительность в информировании властей о своих реальных владельцах к концу года. Еще 9,5 тыс. евро штрафа будут наложены за «забывчивость» в исправлении неверной информации в официальных реестрах.

В настоящее время законопроект находится на стадии межведомствоенного согласования. До сих пор только 25 процентов фирм выполнило требование налоговых органов.

Эксперты не сомневаются в принятии парламентом этого законопроекта.

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