Министры просят остановить членство России и Беларуси в международных организациях

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Литовские министры финансов и иностранных дел Гинтаре Скайсте и Габриэлюс Ландсбергис призывают страны G-7 приостановить членство России и Беларуси в международных организациях.

В заявлении, опубликованном в четверг, говорится, что необходимо немедленно приостановить на неопределенный срок членство этих стран в Международном валютном фонде (МВФ) и группе Всемирного банка (ВБ).

Министры утверждают, что международное сообщество должно ясно дать понять, что военная агрессия России и Беларуси недопустима.

«Россия и Беларусь не могут по-прежнему иметь доступ к ресурсам международных финансовых институтов — мы должны предотвратить любую возможность направления этих средств на финансирование войны против Украины», — утверждает в заявлении Скайсте.

«Государства-агрессоры также не могут участвовать в принятии решений о финансовой помощи Украине как в ближайший период времени, так и при послевоенном восстановлении Украины», — отмечает она.

О приостановлении членства России и Беларуси Скайсте обещает поговорить на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на следующей неделе.

«За свою беспрецедентную военную агрессию против Украины Россия должна быть максимально изолирована во всех, в том числе финансовых, международных форумах и институтах, лишиться преимуществ членства. Приостановление членства России должно быть значительной частью международных санкций, которая поможет остановить военную машину Кремля», — заявил министр иностранных дел Ландсбергис.

Литовские министры отмечают, что сейчас и у России, и у Беларуси есть возможность пользоваться Специальными правами заимствования (SDR) МВФ. У России накоплено SDR примерно на 23,9 млрд долларов (21,9 млрд евро), у Беларуси — на 1,42 млрд долларов (1,3 млрд евро).

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