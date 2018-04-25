Министры региона обсудят сокращение загрязнения Балтийского моря

Nuotrauka BFL/ Andrius Žukas

В понедельник министры государств региона Балтийского моря обсудят на конференции высокого уровня Our Baltic состояние Балтийского моря, и намерены договориться о совместных действиях государств региона по сокращению его загрязнения.

Виртуальная конференция организуется по инициативе члена Еврокомиссии, литовца Виргилиюса Синкявичюса.

«Я приглашаю министров стран, окружающих Балтийское море, прибыть в сентябре в Палангу, чтобы мы договорились о действиях по очистке Балтийского моря, ведь для меня это один из важнейших приоритетов. Все же, с учетом эпидемиологической ситуации, видя усилия государств по защите своих жителей, а также, чтобы не рисковать здоровьем членов делегаций, докладчиков, экспертов, гостей и обслуживающего персонала, мы решили перенести конференцию в виртуальное пространство. Поэтому каждый, кому важно Балтийское море, может наблюдать первые шаги региональных государств по сохранению нашего моря для будущих поколений», – цитируются в пресс-релизе словам члена ЕК, ответственного за окружающую и водную среду, рыболовство.

В конференции планируют принять участие министры сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства восьми стран региона, являющихся членами Евросоюза – Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Финляндии и Эстонии.

Ожидается, что они подпишут декларацию, в которой будут обязательства по сокращению загрязнений Балтийского моря.

На конференции политики высокого ранга, ученые, представители неправительственных организаций и промышленности с учетом стратегии биологического разнообразия ЕС и целей «Зеленого» курса Европы, уделят основное внимание сокращению воздействия интенсивного рыболовства, попаданию в окружающую среду загрязнений, мусора, загрязняющих примесей, включая лекарства.

Балтийское море — одно из самых загрязненных в мире.

По причине сельскохозяйственной деятельности окружающих море стран оно сильно загрязнено химическими веществами, в море также попадают нефтепродукты. Проблемы вызывают и захоронения химического оружия после Второй мировой войны.